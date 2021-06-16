Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de vardı.

SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tribünde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.