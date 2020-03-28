Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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