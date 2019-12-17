Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez....

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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