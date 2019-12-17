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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez....
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi. - CENEVRE
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