Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan...
1 saat önce
IHAAW125427-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.
IHAAW125427-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Münbiç
'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi. 05.02.2019 12: 54: 27 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:02 Kaynak: İHA
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış