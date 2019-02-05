Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan...

1 saat önce

IHAAW125427-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW125427-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi. 05.02.2019 12: 54: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Münbiç, Politika
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