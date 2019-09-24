Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk...
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada" dedi. - NEW YORK
Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda liderlere seslendi: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor?