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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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