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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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