Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Nagoya
Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya
'da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi. - TOKYO
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