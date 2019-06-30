Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Japonya'da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, "Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" dedi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Nagoya, Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Politika
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