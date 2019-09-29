Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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