Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız" dedi. - İSTANBUL
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