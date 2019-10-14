Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Onun duruşu çok farklı. Üye ülkelerin bazılarının duruşu çok farklı. Biz bu noktada dik duracağız. Özellikle teröre ve teröristlere karşı. Bizim Kürtlerle bölgede savaşmak diye bir şey yok. Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur. Savaş devletler arasında olur. Amerika ve Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız sürdürüyor" dedi. - İSTANBUL
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