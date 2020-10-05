Son dakika haberi... Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünde, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini başından beri desteklediklerini bildirdi.

Son dakika haberi... Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünde, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini başından beri desteklediklerini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Stoltenberg ve beraberindeki heyeti kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Yunanistan'ın tüm menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini ifade etti.

Tüm bölgenin ve Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı adına, mülteci kriziyle adeta tek başına mücadele eden Türkiye'nin, Libya'da da dengenin yeniden tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkati çeken Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/ YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi" gerektiğine işaret ederek, ittifakın işlevselliğini riske atan teşebbüslere mahal verilmemesi noktasında NATO'nun çok önemli rolü ve sorumluğu bulunduğunu belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

NATO heyetinde ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach, NATO Sözcüsü Oana Lungescu ve NATO Genel Sekreterinin Kabinesinde Direktör Yardımcısı Benjamin Norman yer aldı.

Son dakika haberi... Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü
Son dakika haberi... Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü - Son Dakika


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