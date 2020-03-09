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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir"
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir" - BRÜKSEL
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