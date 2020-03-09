Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir" - BRÜKSEL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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