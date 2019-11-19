Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır. Biz bunu ABD tarafında da anlattık, Rusya tarafına da anlattık. En sonunda Trump'a video kaydıyla anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi ve bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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