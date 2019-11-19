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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır. Biz bunu ABD tarafında da anlattık, Rusya tarafına da anlattık. En sonunda Trump'a video kaydıyla anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi ve bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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