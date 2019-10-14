Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı" dedi. - BAKÜ
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