Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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