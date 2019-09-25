Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, TV, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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