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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:28 Kaynak: İHA
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