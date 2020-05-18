Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek" dedi. - İSTANBUL
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19.05.2020 02:08:32. #1.13#
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