Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki Yılı Göbeklitepe Yılı Olarak İlan Ediyoruz" Dedi.
2 saat önce
IHAAW122528-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yılı Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz" dedi.
IHAAW122528-SIY/25-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yılı Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz" dedi. 25.12.2018 12: 25: 28 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü
Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz