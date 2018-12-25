Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki Yılı Göbeklitepe Yılı Olarak İlan Ediyoruz" Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki Yılı Göbeklitepe Yılı Olarak İlan Ediyoruz" Dedi.

2 saat önce

IHAAW122528-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yılı Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW122528-SIY/25-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yılı Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz" dedi. 25.12.2018 12: 25: 28 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: İHA

Göbeklitepe, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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