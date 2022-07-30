Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ordu 'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır." dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fındık alım fiyatı 54 lira oldu - Son Dakika

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