Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin 4 yıllık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin 4 yıllık hayalini gerçekleştirdi

01.08.2022 12:05

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki toplu açılış töreninin ardından evlerinde ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, ziyarete ilişkin konuştu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki toplu açılış töreninin ardından evlerinde ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, ziyarete ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 yıl önce evlerine çay içmeye davet ettiklerini ancak yoğun programı nedeniyle ağırlayamadıklarını anlatan Nizamettin Yeşilyurt, "Hayalimiz gerçekleşti. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni öncesinde kendisini çay içmeye davet eden Yeşilyurt ailesinin evine tören sonrası konuk oldu. Burada aile üyeleri ve komşularıyla bir süre sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içerek, fındık yedi. Yeşilyurt ailesi de o anları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan Nizamettin Yeşilyurt, yaklaşık 4 yıl önce evine davet ettiklerini ancak o zaman yoğun program nedeniyle misafir edemediklerini kaydetti. Hayallerinin cumartesi günü gerçekleştiğini söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt, "Yaklaşık bir 4 sene önce yine o dönemde seçim için bir program vardı meydanda. O zaman da biz kendisini davet etmiştik. Afişlerimiz vardı. Tablo hediye etmiştik. Onunla ilgili çağrımızda bulunduk. O gün yoğun programı nedeniyle gelememişti. Bizi davet etmişti. Gitmiştik yanına meydanda görüşmüştük. Son dönemdeki gelişinde programının da geniş olması etkili oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Ufak bir tabela hazırlayarak yineledik çağrımızı. Çay ve fındık yiyip içmek üzere. Kendisi de icabet etti, Allah razı olsun. Çok çok memnun kaldık. Hayalimiz gerçek oldu. Buna memnun kalmamak hata olur. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" diye konuştu.

'FINDIK İLE İLGİLİ MUHABBETLER, ŞAKALAR OLDU'Fındık ile ilgili sohbet edildiğini ifade eden Yeşilyurt, sözlerine şöyle devam etti: "Çok farklı bir duygu. Gelen kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olması ayrı bir gurur verici. Yani herkese nasip olacak bir şey değil. O an zaten bir şaşkınlık vardı üzerimizde. Ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Ama mutluluk, heyecan, hepsi birbirine karıştı. Belirli bir program olmadığı için Ordumuzun en önemli konularından fındık ile ilgili muhabbetler, şakalar oldu. Onun haricinde aileyi tanıttı, kendisi ne yaptıklarını anlattı. İyi bir aile ortamı gibiydi, siyasi bir ortam değildi. Daha önceki geldiği dönemlerle şu anki dönem arasında kendi azminden hiçbir şey kaybetmemiş. Belki yorgun bir hali var ama hala o günkü heyecan ve azimle hizmet için canla başla çalıştığını gördüm."'TAYYİP'İ BİZ AİLEDEN BİLİYORUZ'

Nizamettin Yeşilyurt'un babası Selahattin Yeşilyurt (85) ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aileden gördüklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorduk. Geçen dönem yine buraya gelecekti, fırsat bulup gelemedi. Sağ olsunlar meydanda görüştük. Şimdi de evimizde ağırladık. Tayyip'i biz aileden biliyoruz. O da öyle biliyor, biz de öyle biliyoruz. Bir reisicumhur ayağınıza gelmiş, sağ olsun bizi ziyaret etmiş memnun kalmamak olur mu?" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin 4 yıllık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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