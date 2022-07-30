GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

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