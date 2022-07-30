Erdoğan Ordu'da, Fındığın Taban Fiyatının 54 Lira Olarak Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan Ordu'da, Fındığın Taban Fiyatının 54 Lira Olarak Açıkladı

30.07.2022 19:26
Erdoğan Ordu'da, Fındığın Taban Fiyatının 54 Lira Olarak Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da; fındığın taban fiyatının bu yıl 54 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, 1979 ara seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanı seçilen Fikri Sönmez’i de anımsatarak, “Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu’m çok ödedi, çok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da; fındığın taban fiyatının bu yıl 54 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, 1979 ara seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanı seçilen Fikri Sönmez'i de anımsatarak, "Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi, çok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındığın taban fiyatını açıkladı. Fiyatı "Ortalama 54 lira" ifadeleri ile duyuran Erdoğan, toplu açılış töreninde şunları söyledi:

"Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi çok. Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında üretimimizi, sanayimizi kısır bıraktılar.

Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Halbuki ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle işgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Ama eksik yapmış. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur.

Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını, yerinde duramadığını biliyorum. Beklentimiz fındıkta rekoltenin geçen yılın üzerine çıkmasıdır. Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık.

İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla hem üreticinin gelirinin artıracağına hem de ithalatımızı yükselteceğine inanıyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi'miz 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levanten kalite için ve Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada bir rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabule edeceksiniz ve ortalamasını 54 lira olarak açıkladık."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fındık alım fiyatı 54 lira oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fındık alım fiyatı 54 lira oldu
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Sönmez, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Ordu'da, Fındığın Taban Fiyatının 54 Lira Olarak Açıkladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Ordu'da, Fındığın Taban Fiyatının 54 Lira Olarak Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement