Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Organize Bazı Suçların İşlendiğini Gördük, Görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Organize Bazı Suçların İşlendiğini Gördük, Görüyoruz.

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz"
"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptığı bir şey yok. 48'den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM kararlarına aykırıdır. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır"
"10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyareti öncesi Atatürk Havaalanı'nda açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

İsrail, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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