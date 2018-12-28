Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün Oradan Çıkması Halinde Bize Yapacak İş Kalmaz" Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün Oradan Çıkması Halinde Bize Yapacak İş Kalmaz" Dedi.

1 saat önce

IHAAW143244-SIY/28-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün oradan çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW143244-SIY/28-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün oradan çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz" dedi. 28.12.2018 14: 32: 44 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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