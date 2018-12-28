Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün Oradan Çıkması Halinde Bize Yapacak İş Kalmaz" Dedi.
1 saat önce
IHAAW143244-SIY/28-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün oradan çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz" dedi.
IHAAW143244-SIY/28-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgütün oradan çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz" dedi. 28.12.2018 14: 32: 44 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elini Öpmek İsteyen Öğrenicilere Cevap: Annenizin Babanızın Elini Öpün
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?
Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız