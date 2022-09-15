GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2022

15.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret edecek. Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine iştirak edecek, Ebedi Şehir kompleksine ziyarette bulunacak ve zirvedeki liderlerle akşam yemeğine katılacak.

(Semerkant)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile resmi temaslarda bulunmak üzere Moldova'ya gidecek. Şentop, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile görüşecek, Parlamento Şeref Defteri'ni imzalayacak, Parlamento Komisyon Başkanları ile toplantıya katılacak. Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yatırım Ofisi yetkilileriyle bir araya gelecek Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüşecek.

(Ankara/Kişinev)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediyenin yeni itfaiye binasının açılış törenine katılacak.

(Bolu/15.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapımı tamamlanan Kanlıdere Köprüsü açılış törenine katılacak, Adıyaman Valiliği ile belediye başkanlığına ziyarette bulunacak, gençlik buluşmasına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.30/15.00/Adıyaman/18.00/18.30/20.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilcilerle toplantıda bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Tekirdağ/09.00-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi - AirTaxi Dünya Kongresi ile MillTech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/09.00/İstanbul/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na, pamuk hasadına ve 2022 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Adana/12.30-20.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Derik ilçesini ziyaret edecek, Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, Kızıltepe Güney İmar Çevre Yolu ve Kızıltepe-Mardin Havalimanı toplayıcı yollarını inceleyecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Mardin/11.00-18.00)

4- TÜİK, ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, konut satış ve ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

6- TCMB, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30/14.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Antep fıstığı hasadına, Udma Peynir Müzesi ve Rayiha Baharat Müzesi açılışlarına katılacak.

(Gaziantep/11.00-14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Fatih ilçesinde esnafı, Kadınlar Pazarı'nı, AK Karavan'ı ziyaret edecek; Kadın Kolları Buluşması'na katılıp Gençlik Programı'nda amatör spor kulüpleriyle ve Merkez Kütüphane'de öğrencilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/15.30/16.30/17.00/18.00/20.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da sürüyor. Serbest stil 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 86 kiloda Fatih Erdin ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak; kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesi verecek.

(Belgrad)

3- UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yapılacak. H Grubu'nda Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek; B Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Trabzon/19.45/Rennes/22.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yapılacak. Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak; Medipol Başakşehir, A Grubu'nda İtalya'nın Fiorentina takımını konuk edecek.

(Cluj-Napoca/19.45/İstanbul/22.00)

5- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 6 maçla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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