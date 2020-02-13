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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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