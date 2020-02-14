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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor" dedi. - İSLAMABAD
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