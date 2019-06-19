Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz?

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz? İşte mesele bu kadar önemli" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Abdulfettah El Sisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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