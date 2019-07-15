Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Pençe-2 harekatını yapıyoruz, teröristleri yerle yeksan ediyoruz." - İSTANBUL
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