Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te Yaptığı Konuşmada, "Siz CHP Adayına Oy Verdiğinizi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
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