Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te Yaptığı Konuşmada, "Siz CHP Adayına Oy Verdiğinizi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te Yaptığı Konuşmada, "Siz CHP Adayına Oy Verdiğinizi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te Yaptığı Konuşmada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

Kandil Dağı, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Pendik, Politika
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