Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te Yaptığı Konuşmada, "Siz CHP Adayına Oy Verdiğinizi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi. - İSTANBUL

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