Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce...
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi. - ESKİŞEHİR
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