Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oraları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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