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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi. - CENEVRE
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