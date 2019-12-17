Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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