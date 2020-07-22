Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:07 Kaynak: İHA
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