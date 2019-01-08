Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pkk/pyd'nin Deaş'la Mücadelesi Koca Bir Yalandan İbarettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pkk/pyd'nin Deaş'la Mücadelesi Koca Bir Yalandan İbarettir.

55 dakika önce

IHAAW125707-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/PYD'nin DEAŞ'la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW125707-SIY/08-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/PYD'nin DEAŞ'la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir. Bu iki örgüt arasındaki kavga ilke değil çıkar kavgasıdır" dedi. 08.01.2019 12: 57: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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