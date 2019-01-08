Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pkk/pyd'nin Deaş'la Mücadelesi Koca Bir Yalandan İbarettir.

IHAAW125707-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/PYD'nin DEAŞ'la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir.

IHAAW125707-SIY/08-01-2019



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/PYD'nin DEAŞ'la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir. Bu iki örgüt arasındaki kavga ilke değil çıkar kavgasıdır" dedi. 08.01.2019 12: 57: 07 TSI

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