Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pkk/pyd'nin Deaş'la Mücadelesi Koca Bir Yalandan İbarettir.
55 dakika önce
IHAAW125707-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/PYD'nin DEAŞ'la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir.
IHAAW125707-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK/PYD'nin DEAŞ'la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir. Bu iki örgüt arasındaki kavga ilke değil çıkar kavgasıdır" dedi. 08.01.2019 12: 57: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: İHA
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