Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

18.08.2022 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti için Polonya'ya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti için Polonya'ya geldi
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement