Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Çekilmezse Türkiye gereğini yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Çekilmezse Türkiye gereğini yapacak" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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