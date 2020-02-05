Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Çekilmezse Türkiye gereğini yapacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Çekilmezse Türkiye gereğini yapacak" dedi. - ANKARA
Son Dakika Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu