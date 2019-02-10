Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi Yapacağız."
42 dakika önce
IHAAW132255-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacağız." 10.02.2019 13: 22: 55 TSI NNNN.
IHAAW132255-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacağız." 10.02.2019 13: 22: 55 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:30 Kaynak: İHA
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