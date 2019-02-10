Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi Yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi Yapacağız."

42 dakika önce

IHAAW132255-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacağız." 10.02.2019 13: 22: 55 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW132255-SIY/10-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rami Kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacağız." 10.02.2019 13: 22: 55 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika
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