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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşadığının farkında değil miyiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşadığının farkında değil miyiz" dedi. - ANKARA
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