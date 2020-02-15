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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki sorun çözülmeyecektir" dedi. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:12 Kaynak: İHA
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