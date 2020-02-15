Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki sorun çözülmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri Soçi sınırlarına kadar çekilene kadar İdlib'teki sorun çözülmeyecektir" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:12 Kaynak: İHA
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