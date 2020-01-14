Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse bunu bizzat engellemekte kararlıyız" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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