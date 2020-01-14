Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru harekete geçti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru harekete geçti" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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