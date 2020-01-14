Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru harekete geçti" Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızının sözleri ayakta alkışlandı Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak