Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimin Mayıs ayından beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu"...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimin Mayıs ayından beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimin Mayıs ayından beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu" dedi. - MOSKOVA
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