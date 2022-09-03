Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı

Buna göre; Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na, daha önce Kurul'da üye olarak görev yapan Ahmet Algan getirildi. Görev süresi dolan Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü de Kurul üyeliğine yeniden atandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu, Güncel, Son Dakika

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