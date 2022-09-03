Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı

03.09.2022 00:57
Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı’na Ahmet Algan’ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan'ı atadı.

Rekabet Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na, daha önce Kurul'da üye olarak görev yapan Ahmet Algan getirildi. Görev süresi dolan Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü de Kurul üyeliğine yeniden atandı.

YORUMLAR
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Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi. Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı - Son Dakika
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