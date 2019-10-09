Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir" Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü