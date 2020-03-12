Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:32 Kaynak: AA
Son Dakika Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi