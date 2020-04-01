Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyor Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı