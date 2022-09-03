İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

03.09.2022 13:25
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi. İki lider, tüm bu konuları, gündemlerindeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle biraraya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini...
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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