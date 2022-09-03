İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi. İki lider, tüm bu konuları, gündemlerindeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle biraraya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.