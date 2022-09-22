Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esiri takas edildi - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esiri takas edildi

22.09.2022 08:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esiri takas edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esiri takas edildi - Son Dakika
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