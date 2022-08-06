Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ösym Başkanı Olan Arkadaşımızı Zan Altında Bırakmak İstemem, Soruşturmaların Hayırlı Bir Netice Vermesi Noktasından Hareketle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gittiği Soçi'den Türkiye'ye dönerken uçakta; KPSS'nin iptal edilmesiyle ilgili "Biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle gittiği Soçi'den dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İletişim Başkanlığı'nin internet sitesine yayınlanan açıklamaya göre Erdoğan, "Son duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz? FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, bakıldığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor" sorusuna "FETÖ'cü grup mu desek, 6'lı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi" yanıtını verdiği kaydedildi. Yazılı açıklamaya göre, Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÖSYM, ŞAİBELERİ DE ORTADAN KALDIRARAK YOLUNA DEVAM EDECEK"

"Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek."

"EŞİM ULUDERE'YE GİTTİ. DOLAYISIYLA BİZİM NEREDE BİR FIRSATÇILIK VAR, O FIRSATÇILIK ANI GELDİĞİNDE ONLARLA BİR ARAYA GELMEK GİBİ BİR YAKLAŞIMIMIZ YOK"

Erdoğan, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ben Uludere'deki o olayda ebediyete irtihal eden bütün kardeşlerimizin aileleriyle bir araya geldim. Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışında o ailelerle görüşmelerimi yaptım. Bizzat eşimi de Uludere'ye gönderdim. Eşim Uludere'ye gitti, oradaki ailelerle yerinde görüşmeler yaptı. Dolayısıyla bizim kalkıp da nerede bir fırsatçılık var, o fırsatçılık anı geldiğinde onlarla bir araya gelmek gibi bir yaklaşımımız yok. Biz bütün vatandaşlarımıza karşı her türlü yapmamız gerekenleri yaptık, yapıyoruz ve bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim vatandaşlarımıza karşı hak noktasında evelallah bir sıkıntımız yok, buna inanıyoruz."