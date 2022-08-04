Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek

04.08.2022 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek - Son Dakika

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